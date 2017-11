O Segredo foi revelado: O Câncer não é uma doença, mas sim a deficiência disto no corpo!

Otto Heinrich Warburg foi um dos maiores nomes da medicina no século 20.

Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931, mas teve no totalidade 47 indicações para receber essa premiação ao longo de sua vida.

Com o estudo “A pretexto principal e a prevenção do câncer”, de 1923, o médico alemão prova de forma consistente que a pretexto do câncer é a deficiência de oxigênio e que as células cancerosas alimentam-se de açúcar.

Ele disse: “Para o câncer, há unicamente uma pretexto sublime. Resumida em poucas palavras, a principal pretexto do câncer é a substituição da respiração de oxigênio nas células normais do corpo por uma fermentação do açúcar”.

A deficiência de oxigênio leva o corpo humano a um estado de acidez.

Dr. Warburg também descobriu que as células cancerosas são anaeróbias (não respiram oxigênio) e não podem sobreviver na presença de altos níveis de oxigênio, porquê é em um estado alcalino.

Segundo o prêmio Nobel de Medicina, “Todas as células normais têm uma exigência absoluta de oxigênio, mas as células cancerosas podem viver sem oxigênio – uma regra sem exceção”.

Ele também destacou: “Prive uma célula de 35% do seu oxigênio durante 48 horas e ela pode tornar-se cancerosa”.

A nossa dieta desempenha um papel fundamental na manutenção de níveis adequados do pH do corpo.

Um pH equilibrado significa o equilígarbo de ácido e alcalino em todos os fluidos e células do organização.

Para ser saudável e imune a doenças, nosso corpo deve lastrar o pH do sangue em um nível ligeiramente alcalino de 7,3.

Infelizmente, a dieta do varão moderno consiste principalmente de mantimentos tóxicos e formadores de ácido, porquê carnes e açúcares processados, grãos refinados e organismos geneticamente modificados.

Isso leva a um pH ácido, ou seja, a um sangue intoxicado.

A acidez do pH pode interromper as funções e atividades celulares.

Se permanecer excessivamente ácido, o pH pode levar a queda na isenção e a muitos problemas graves de saúde, porquê câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e osteoporose.

Se você mantiver seu corpo em um estado de acidez por um longo período de tempo, ele vai açodar fortemente o envelhecimento.

Podemos sintetizar o que dr. Otto Warburg descobriu da seguinte forma: a maioria dos problemas de saúde surge devido à acidez do sangue.

E parasitas, bactérias patogênicas, vírus e fungos porquê a cândida prosperam em ambientes ácidos.

Por outro lado, um envolvente alcalino neutraliza bactérias e outros agentes patogênicos.

A melhor forma de alcalinizar o corpo é, em resumo, pela alimentação saudável.

As folhas ricas em clorofila, o limão, o pepino, a cebola e o alho (todos crus) são poderosos alcalinizantes.

Se você quiser dar um impulso na alcalinização, aí vão duas ótimas receitas:

RECEITA 1

INGREDIENTES

1/3 colher (chá) de bicarbonato de sódio (use o vendido em farmácias)

2 colheres (sopa) de suco de limão espremido na hora

Uma vez que preparar: coloque o suco de limão no copo e vá adicionando o bicarbonato de sódio aos poucos.

A combinação de ácido/base começará imediatamente e fará um “fizz”, aquela reação típica de efervescentes.

Continue adicionando bicarbonato de sódio até que o fizz pare.

Em seguida, encha o copo com 200mL de água.

Hipertensos, por pretexto do bicarbonato, não devem consumir esta bebida alcalina.

Para eles, o melhor é a receita seguinte.

RECEITA 2

INGREDIENTES

2 litros de água

1 limão

Uma vez que preparar: ponha 2 litros de água numa jarra.

Golpe 1 limão em 8 partes, sem espremer e sem tirar a casca.

Deixe resfolgar durante 8 horas.

Depois, basta consumir a água alcalina ao longo do dia.

