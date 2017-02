O vereador Wescley Tomaz reclama das péssimas condições que se encontram as rodovias BR 230 e Trans-Garimpeira

O vereador Wescley Tomaz classifica o fato como uma vergonha para os governantes do pais. E diz também que as condições da trans-garimpeira são das piores e que dar acesso a diverso garimpos da cidade, e desta forma a produção que sustenta grande parte da economia itaitubense fica prejudicada.

A rodovia que quando foi aberta no meio da floresta amazônica, foi chamada de estrada do futuro, que continua em péssimas condições, e ultimamente viajar pela BR 230 tem sido muito difícil com vários atoleiros que dificultam a vida dos motoristas que ali trafegam.

You May Also Like