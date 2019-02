O vereador Wescley Tomaz viajará para Brasília semana que vem.

Foto:Ver. Wescley Tomaz

Na capital da República ele se encontrará com o senador Zequinha Marinho, presidente estadual de seu partido, o PSC no Pará.

Na companhia do senador, Wescley participará de audiências com alguns ministros, entre os quais o ministro de Minas e Energia.

Com ele o vereador tratará de questões atinentes à atividade garimpeira no Tapajós, da expansão da rede de energia do linhão de Tucuruí até o distrito de Crepurizão e da melhoria da qualidade da energia elétrica do distrito de Moraes Almeida.

Ele estará de volta no final da próxima semana.

Fonte: Jota Parente.

