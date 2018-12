OAB divulga lista de aprovados na primeira etapa do exame; confira!

A lista dos aprovados está disponível no site da FGV, organizadora do exame. (Foto: Reprodução)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta segunda-feira (3), a lista com os nomes dos aprovados na primeira fase do exame. A primeira etapa corresponde à prova prático-profissional e os candidatos tiveram que realizar uma peça processual, além de ter que responder uma série de questões discursivas.

Para ser aprovado, o candidato precisava acertar, no mínimo, 40 questões da prova. A próxima fase será realizada no dia 20 de janeiro de 2019.

Confira a lista dos aprovados!

RECURSO

Os candidatos têm três dias para a interposição de recursos contra o resultado do exame. A interposição de recursos deve ser realizada no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A aprovação no exame da OAB é requisito para a inscrição nos quadros como advogado. Estão aptos a se inscreverem na prova os estudantes do último ano do curso de Direito, além dos graduados no curso.

