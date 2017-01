OAB-PA vai mandar propostas de combate a violência para Governo

Medidas foram debatidas em audiência pública, nesta quinta-feira, 26.

Audiência foi convocada após série de assassinatos na Grande Belém.

Uma audiência pública foi realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), na tarde desta quinta-feira (26), em Belém. Participaram também representantes da Secretaria de Segurança, parlamentares, autoridades e movimentos sociais. Com base em tudo que foi discutido será elaborado um relatório com as principais propostas para ser encaminhado ao Governo do Estado. Audiência foi convocada após série de assassinatos na Grande Belém.

“Nós esperamos que daqui se saia um norte para que nós possamos propor para os responsáveis pela segurança pública no Pará e que tomem as medidadas pelo menos para diminuir e dar uma sensação de segurança para sociedade”, afirma Alberto Campos, presidente da OAB-PA.

O pai do polícial Rafael Costa da Rotam, que foi morto na última sexta-feira (20), protestou contra a demora nas investigações e pediu a prisão dos envolvidos. “Eu deixei minha esposa em casa e hoje é a missa de sétimo dia. Eu enterrei um filho e vocês não tiveram coragem de ir lá pelo menos dizer meus pêsames”, declarou.

Houve bate-boca com um defensor de direitos humanos, só depois que os ânimos se alcamaram a audiência foi retomada.

Mortes

Os números de mortes da série de assassinatos na região metropolitana de Belém foram atualizados nesta tarde pela Segup. Mais três mortes foram confirmadas. Dos 24 pacientes que estavam internados no Hospital Metropolitano, 12 já tiveram alta, dois foram transferidos e sete seguem internados.

Os nomes dos mortos não foram revelados por determinação da família. Agora no total são 28 vitimas da chacina que começou no ultimo fim de semana na grande Belém. Os crimes podem ter relação com a morte de um PM da Rotam, o policial Rafael Costa, que foi baleado durante perseguição a bandidos no bairro da Cabanagem.

