OAB Santarém media acordo com credores e consegue suspensão do leilão da sede do São Raimundo

A pedido do presidente e do diretor de esportes do São Raimundo Esporte Clube, Dr. Alexandre Lopes e Dr. Sandro Lopes, respectivamente, a OAB Santarém mediou acordo em Processo Trabalhista com os maiores credores do clube santareno, representados pelo Dr. Halla Sá, conseguindo suspender o leilão público da sede do ‘Panterão’, que seria realizado na quarta-feira da próxima semana, 15 de fevereiro.

“Após as tratativas com as partes, reunimos com o Juiz Titular da 2ª Vara Trabalho, Dr. Marcos Cezar Moutinho da Cruz, que ouviu as ponderações apresentadas e analisar a proposta formal feita pelo Dr. Alexandre, que juntou com o pedido a comprovação de depósito de 1/3 (um terço) da dívida e, considerando, ainda, a finalidade não lucrativa e a importância social, cultural e esportiva do São Raimundo para a cidade de Santarém e região, determinou a suspensão da Praça do bem penhorado, designando audiência para o dia 22 de fevereiro”, disse o presidente da OAB Santarém, Dr. Ubirajara Bentes Filho.

