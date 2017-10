Obama finaliza viagem no Brasil e segue para agenda cheia na Argentina

Ex-presidente americano passará por Córdoba e Buenos Aires

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama finalizou sua passagem pelo Brasil e já seguiu para a Argentina. No país vizinho terá agenda cheia que começa em Córdoba, segunda cidade mais importante da nação, para encerrar um evento sobre energias renováveis e mudanças climáticas.

Ainda hoje (6) ele viaja a Buenos Aires para participar de um jantar, segundo a Folha de S. Paulo, com políticos e os principais empresários da Argentina.

No sábado, a agenda é composta por encontro informal com o presidente Maurício Macri, com quem criou laços de amizade na última viagem ao país, no ano passado, quando chegou a visitar Bariloche na companhia da esposa, das filhas e da família de Macri.

