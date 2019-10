Obama Foundation Scholars oferece bolsas para cursos em Nova York com tudo pago

As inscrições vão até 13 de dezembro

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudo para cursos em Nova York, pelo Obama Foundation Scholars, programa focado em jovens líderes que tem como CEO o ex-presidente americano Barack Obama, juntamente com a ex-primeira-dama Michelle Obama, que é formada em Direito. As inscrições vão até 13 de dezembro e os contemplados estudarão na Universidade Columbia.

O curso tem, aproximadamente, um ano de duração e é voltado para engajamento de liderança e aprendizado acadêmico. Durante as aulas, os estudantes contarão com workshops com subtemas como gestão, interpretação de dados, resolução para conflitos e como falar em público.

O programa visa capacitar profissionais que têm experiência no comprometimento de serviço e liderança dentro de uma comunidade e pensam em retornar a ela ao fim do programa. Os contemplados com as bolsas terão um apartamento mobiliado, próximo da instituição de ensino; passagens aéreas; seguro saúde e uma ajuda mensal para arcar com os custos de vida em Nova York.

Saiba como se inscrever

Para concorrer às bolsas da Obama Foundation Scholars, o candidato precisa preencher todas as informações pedidas no formulário no site. Além disso, o interessado deve:

– Disponibilizar o currículo atualizado;

– Enviar três cartas de recomendação, que podem ser de familiares ou de trabalho;

– Ter proficiência em inglês comprovada por meio de um vídeo, o personal statement, com duração de cinco minutos e que deve ser compartilhado no YouTube ou Vimeo, com o link disponível no formulário;

– Atender aos requisitos acima até o dia 13 de dezembro deste ano, data limite das inscrições.

Bolsas de estudo no Brasil

É possível também estudar aqui, sem sair do país, com bolsas de até 70% de desconto para cursos de graduação, especializações, MBA e pós-graduação. O Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional, já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Acesse aqui e veja as opções disponíveis em sua cidade.

