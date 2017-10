OBAMA no Brasil-Público paga até 7.500 reais por palestra de Obama em São Paulo

Líderes empresariais e clientes de um banco pagaram entre 5.000 e 7.500 reais passa assistir a uma palestra conduzida pelo ex-presidente americano Barack Obama nesta quinta-feira, emSão Paulo. Ele é o principal participante do Fórum Cidadão Global, evento realizado pelo jornal Valor Econômico e pelo banco Santander.

Obama desembarcou ontem em São Paulo acompanhado de uma comitiva de 12 pessoas, entre assessores e seguranças – Michelle Obama, a esposa para quem recentemente fez juras de amor em celebração às bodas de prata do casal, não o acompanha. Está é a primeira viagem do ex-presidente ao Brasil desde março de 2011, quando esteve no país pela única vez como chefe da Casa Branca.

Além de Obama, participam do evento o jornalista Martin Wolf, colunista do jornal Financial Times, e Robert Salomon, professor da escola de administração de empresas da Universidade de Nova York. O debate acontece no Teatro Santander, na zona sul da capital.

A agenda de Obama em São Paulo conta também com um ‘encontro secreto’ com 11 jovens lideranças brasileiras, com idade entre 23 e 36 anos. Informações sobre a reunião, organizada pela Fundação Obama, que visa auxiliar na formação de novos líderes nos Estados Unidos e em outros países, não foram divulgadas – os convidados assinaram um termo de confidencialidade no qual se comprometem a não divulgar horários, locais ou até mesmo que participarão do encontro com o ex-presidente.

De São Paulo, Obama embarca para Buenos Aires. Na capital argentina, ele participará nesta sexta-feira de um congresso sobre novos modelos econômicos.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...