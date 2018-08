Objeto não identificado causa espanto em Castanhal

Pesquisador descarta fenômeno meteorológico

(Foto:: WhatsApp/Portal ORM) – Um objeto, ainda não identificado, causou espanto entre os moradores da Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste paraense, no final da tarde desta quarta-feira (16). A redação do Portal ORM recebeu diversos vídeos em que os moradores registram o objeto passeando nos céus do município.

Veja o vídeo enviado pelo morador:

“Olha o que apareceu no céu, alguém pode me explicar o que é isso? Estou aqui no Apeú e me deparo com esse fenômeno ai. Me digam especialistas e estudiosos, o que é isso”, disse o autônomo Ricardo Gomes, que aparece no vídeo enviado a redação. Em outro vídeo, um morador não acredita em fenômeno natural e fala até em Ovni (Objeto voador não identificado). Especulações a parte, o fato é que a passagem do círculo intrigou os moradores do Apeú.

Para o meteorologista José Raimundo Abreu, diretor do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o objeto que aparece nas imagens não é um fenômeno natural. Abreu destaca que o objeto se desloca com facilidade entre as nuvens. “Pelas imagens e relatos dos moradores, posso dizer que não se trata de um fenômeno natural. Não saberia explicar do que se trata”, disse ele ao Portal ORM.

O Portal ORM já entrou em contato com um físico e aguarda explicação para o fenômeno.

