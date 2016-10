Obra da Marginal Orival Prazeres iniciada em Novo Progresso

A Empresa PAVIENGE após acordo com à Prefeitura de Novo Progresso começou nesta segunda-feira(03) os serviços de recuperação para pavimentação da avenida Orival Prazeres marginal esquerda da rodovia BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso.

A Prefeitura e empresa optaram pela Orival Prazeres pro ter mais movimento e estar muito danificada.

A obra faz parte da manutenção e recuperação do trecho da rodovia BR-163 INCLUINDO a reforma das marginais (avenida) Orival Prazeres e Isaias Antunes, iniciada em meados de Junho deste ano, que prevê nova pavimentação, no trecho de cinco quilômetros entre as duas avenidas na região central da cidade.

Com o início das obras no cruzamento, o trânsito ficará bloqueado na Marginal Orival Prazeres que margeia a rodovia Cuiabá Santarém no lado esquerdo na entrada da cidade.

O atraso da obra se deu devido a apreensão das maquinas da empresa PAVIENGE , pelos indígenas que reivindicavam melhorias em suas vicinais.

A empresa trabalha também para concluir o trecho da avenida João Atílis na área central do bairro Jardim Planalto com galerias de esgoto prontas agora recebe a pavimentação. João Atilis o fechamento será parcial, porque a pavimentação será feita em duas etapas, assegurando acesso a moradores e comerciantes e também a passagem dos veículos.

Nestes trechos em obras os motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, optar por caminhos alternativos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

