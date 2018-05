Obra de arte avaliada em R$ 20 mil é furtada do Museu de Arte da Bahia

Autoria do crime ainda é investigada pela polícia, que fez perícia no local nesta sexta-feira (18). Peça é do artista Maurício Ruiz.

Uma escultura de gesso avaliada em R$ 20 mil, do artista Maurício Ruiz, foi furtada da capela do Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador.

O furto foi registrado na 3ª Delegacia Territorial (Bonfim) na manhã desta sexta-feira (18). A ausência da peça foi percebida por funcionários do museu na tarde de quinta-feira (17).

Uma perícia foi feita no local nesta sexta-feira. A autoria do crime ainda é investigada.

A obra de arte, de 1997, é do acervo do MAB. Na imagem divulgada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), que mostra três esculturas, a peça é a primeira de cima para baixo.

