Desenvolvimento – Obra de ponte de acesso na trans garimpeira pelo rio Jamanxim esta sendo construída na comunidade de Jardim do ouro no município de Itaituba

Comunidade Jardim do Ouro local onde a ponte esta em construção – (Foto:Divulgação WhatsApp)- A ponte trará desenvolvimento para região.

A ponte fará ligação entre os distritos de Moraes Almeida e Cripurizão no município de Itaituba.

Obra terá extensão de 339 metros e capacidade para comportar o tráfego de veículos com carga e terá passarela para pedestre. Previsão é que as obras sejam concluídas ainda este ano.

Está sendo construída na Comunidade de Jardim do Ouro , em Itaituba, uma ponte que dará acesso a Transgarimpeira. A previsão é que os trabalhos, que começaram em março, sejam concluídos até Dezembro deste ano.

“O objetivo é atender tanto as pessoas que trabalham com Garimpo e agronegócio e necessitam passar pelo trecho diariamente quanto aos moradores das comunidades ao longo da Transgarimperia e zona rural,ligando até o Cripurizão” ,divulgou a prefeitura de Itaituba. O acesso por balsa é deficitário.

A obra terá extensão de mais de 300 metros (trezentos metros) , seis (06) metros de largura, com passarela para pedestres de um e meio (1,5) metros, iluminação e sinalização e capacidade para comportar o tráfego de veículos com carga de mais de 50 toneladas.

A trasgarimperia comporta uma região em produção de ouro e pecuária – do outro lado do rio jamanxim esta instalada a “SERABI MINERADORA”, empresa Canadense especializada em mineração de ouro que gera renda e emprego na região.

A obra esta em andamento é feita em madeira, uma empresa foi contratada para execução, e tem o custo final de mais de R$2 milhões, com parceria de empresários e prefeitura municipal de Itaituba.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...