Obra ‘trava’ trânsito em trecho da BR-163

Os motoristas tem que enfrentar o dilema no dia dia neste pequeno trecho da rodovia BR-163, entre Novo Progresso e o aeroporto Municipal. O problema que a obra esta sendo executada muito lentamente, o trânsito fica interrompido durante o dia para poderem trabalhar, o trecho de 9 km já completa 120 dias que a obra de recuperação foi iniciada pela “Fratello Engenharia”, e não anda, segue a passos de tartaruga.

A obra faz parte do pacote de obras da recuperação da BR-163, no trecho de 60 km, que nunca foi totalmente concretizado, a empresa Três Irmãos entregou o trecho para o DNIT-PA em 2017, foi que mais tem apresentado defeitos na obra de pavimentação da rodovia BR 163 no Pará. A “Fratello Engenharia” foi a vencedora da licitação pra operação tapa buraco e recuperação deste trecho, mas infelizmente os serviços não deslancha e os motoristas reclamam.

O Jornal Folha do Progresso percorreu este trecho na manha desta segunda-feira (24) , encontramos o sistema PARE & SIGA operando no local , as maquinas estavam esparramando pavimento em um pequeno trecho de um lado da pista de aproximadamente 300metros. Embora os serviços de recuperação aparentam terem melhorado com uma camada de cimento antes da camada asfaltada, a demora intriga quem usa a rodovia.

O motorista Edgar Barbosa reclamou para reportagem ;” passo duas três vezes na semana este pessoal ai não mostra serviço, imagina se tivesse que construir a rodovia inteira levariam 100 anos, ironizou.

A demora na realização do trabalho com interrupção do tráfego na rodovia, causa uma série de impactos negativos aos moradores e a quem trafega pelo local diariamente.

A reportagem não encontrou responsável pela empresa “Fratello Engenharia” para falar sobre as reclamações, um funcionário entrevistado que preferiu não ser identificado falou que eles passam maior parte do tempo parados por falta de material, “quando tem nos trabalhamos e quando não tem nos vem pra cá, mas não trabalhamos o importante que no dia do vencimento do nosso salário dia 10 ou antes o dinheiro esta na nossa conta eles não atrasam o salário e nos estamos empregados”, disse.

Estamos tentando contato com o DNIT /PA em Itaituba , mas até fechamento desta edição não objetivos resposta o telefone chama, mas não atende.

Por:Jornal Folha do Progresso

