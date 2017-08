Obras da 1ª etapa da Praça do Sairé iniciaram

A obra toda compreende a construção de palco, 2 camarins, banheiros, depósito, área de circulação e muro. O investimento será de R$ 1.149.365,79 milhão.

A ordem de serviço para a construção da 1ª etapa da Praça do Sairé, em Alter do Chão, oeste do Pará, foi assinada na sexta-feira (25). A empresa responsável, Texas Construção e Saneamento Ltda. iniciou os serviços entre a Rua Antônio Peres e Frei Cristóvão, com a construção do muro.

Segundo o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a prioridade foi começar pelo muro porque é um serviço mais rápido, com previsão para terminar antes do Sairé. “A obra toda compreende a construção de palco (312, 61m2), 2 camarins, banheiros, depósito, área de circulação interna de 132 m2 e muro. O investimento será de R$ 1.149.365,79 milhão”, frisou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) está com a equipe de limpeza na vila balneária de Alter do Chão, realizando a roçagem e capina no entorno da Praça do Sairé.

A equipe deve atuar antes, durante e após os eventos garantindo a limpeza em Alter do Chão. Além disso, a equipe de iluminação pública estará na vila para fazer manutenção e instalação de mais pontos, assim como os fiscais estarão atuando no credenciamento dos vendedores ambulantes.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

