Obras de pavimentação na BR-163 são retomadas após período de chuvas no sudoeste do Pará

DNIT e Exército retomam trabalhos na BR-163. — Foto: DNIT/Assessoria

Nos últimos meses, período mais chuvoso na região, os caminhoneiros enfrentaram semanas de espera em filas enormes ao longo da rodovia.

As obras de pavimentação na BR-163 foram retomadas após período de chuvas no sudoeste do Pará. Segundo o Ministério da Infraestrutura, na terça-feira (14) o trecho onde os trabalhos recomeçaram tem 50 quilometros de extensão, e fica entre o município de Novo Progresso e o distrito de Moraes Almeida, em Itaituba.

Leia Também:8º Batalhão de Engenharia de Construção intensifica ações junto à BR-163 para melhoria da trafegabilidade

A rodovia liga Cuiabá a Santarém e é um dos principais corredores de grãos entre o centro-oeste do país e o porto de Miritituba e Santarém.

Nos últimos meses, período mais chuvoso na região, os caminhoneiros enfrentaram semanas de espera em filas enormes ao longo da rodovia, por causa dos atoleiros nas pistas que ainda não foram pavimentadas.

Segundo o último boletim do Dnit, ainda existem pontos de interdição. Na terça, nenhum caminhão pôde seguir viagem em direção a Novo Progresso.

A previsão do Governo Federal é que o asfaltamento da BR-163 fique pronto até o fim do ano. As obras estão sob a responsabilidade do Exército Brasileiro e de empresa contratada pelo Dnit.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...