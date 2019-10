Obras do primeiro grande terminal do BRT Metropolitano começam a ganhar corpo

Terminal receberá passageiros do BRT Metropolitano: outro será construído em Marituba (Foto:Agência Pará)

Terminal de Integração de Ananindeua toma área no quilômetro 7 da BR-316

s obras do Terminal de Integração de Ananindeua, parte das obras de requalificação do trecho metropolitano da BR-316 que receberá quatro mil usuários do transporte coletivo da região por hora, oriundos de linhas de ônibus alimentadoras do BRT, começam a avançar no quilômetro 7 da rodovia. As fundações das plataformas já estão sendo construídas – e a estrutura dentro do canteiro é adiantada por equipamentos como usinas de concreto e de solo.

O terminal rodoviário terá três plataformas de ônibus: uma destinada a linha exclusiva e outras duas para linhas locais. Além disso, dois túneis de acesso exclusivo dos ônibus do BRT ao terminal, um bicicletário, um estacionamento, áreas com acesso wifi e de administração, escadas, rampas, elevadores, passarela e área de circulação de acesso aos pedestres e ciclistas estão no projeto. A área, arborizada e iluminada, contará também com um central de coleta de resíduos. outro atrativo do prédio do terminal será a abertura de uma nova unidade da Estação Cidadania – central de serviços de governos que oferece serviços como pagamento de contas, emissão de documentos e outros.

As obras da nova BR-316 iniciaram em janeiro deste ano. O projeto do Governo do Pará é executado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). Entre os trabalhos estão incluídos também a construção do Centro de Controle Operacional (localizado no complexo do Comando Geral da Polícia Militar, na avenida Augusto Montenegro), oito das 13 estações de passageiros do BRT Metropolitano (construídas ao longo do canteiro central da BR) e ainda o Terminal de Integração de Marituba.

Além dessas construções, as obras também iniciaram serviços de lançamento de drenagem, etapa que antecede a drenagem a ser realizada em cinco pontos da rodovia. O esforço é essencial ao avanço de outras partes das obras, como a repavimentação da BR-316.

Área no quilômetro 7 da BR-316 terá sede de serviços de Estação Cidadania (Agência Pará)

Túneis

Outras duas importantes etapas dessas obras ainda serão iniciadas. As escavações dos dois túneis que serão exclusivos para o acesso dos ônibus do BRT Metropolitano ao Terminal de Integração de Ananindeua – para que não haja interferência no fluxo de veículos da rodovia – e o Terminal de Integração de Marituba são as etapas seguintes.

“Será a integração das linhas locais de ônibus, pelos dois terminais de integração, em Ananindeua em Marituba, que trarão os passageiros aos ônibus do sistema BRT Metropolitano”, diz o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor-geral do NGTM. “As pessoas que pegam coletivo no conjunto Geraldo Palmeira, Ananindeua ou na Cidade Nova, por exemplo, vão se deslocar ao terminal e, de lá, trocar de veículo para o integrante ao sistema, com a mesma tarifa, rumo ao centro de Belém, numa viagem mais rápida, segura e confortável”.

Nos primeiros 10,8 quilômetros da BR-316, o projeto prevê a implantação de calçadas arborizadas e ciclovias em ambos os sentidos. O projeto completo inclui 13 passarelas com acessibilidade, 13 conjuntos de estações de passageiros para os ônibus do BRT Metropolitano, dois terminais de integração (em Ananindeua e Marituba), quatro túneis (dois em cada terminal) de acesso dos ônibus do BRT para os terminais, o Centro de Controle Operacional – que operacionalizará os sistemas de BRT municipal e metropolitano, a serem futuramente integrados -, além das novas pistas em ambos os sentidos e uma faixa exclusiva no canteiro central. Além de ter sua drenagem refeita, a BR-316 ganhará nova urbanização (com informações da Agência Pará).

