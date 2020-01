Obras dos residenciais Moaçara I e II estão paralisadas e nova construtora será contratada, diz Caixa

Residencial Moaçara — Foto: Drone/TV Tapajós

De acordo com a Caixa, quando forem retomadas as obras, a previsão é que as 1.408 unidades habitacionais sejam entregues em até 10 meses.

As obras dos residenciais Moaçara I e II estão paralisadas. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal, que financia as obras. Isso porque houve rescisão de contrato com a construtora responsável.

De acordo com a Caixa, o processo para seleção de uma nova construtora está em fase de licitação. Assim que as obras retomarem, a previsão é que as unidades habitacionais sejam entregues em até 10 meses.

No total, são 1.408 unidades do Residencial Moaçara I e II que serão entregues à famílias de Santarém que estiverem inscritas e que atenderem os pré-requisitos exigidos no processo. As inscrições aconteceram em 2019.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

