Obras investem na conservação da PA-254 e reforma de pontes na PA-256

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) autorizou o início das obras de conservação da PA-254, no Baixo Amazonas, jurisdição do 10º Núcleo Regional, baseado em Alenquer, e a reforma de 11 pontes em madeira de lei na PA-256, que liga Paragominas a Tailândia, sob a responsabilidade do 7º Núcleo Regional, sediado em Tomé-Açu.

A conservação de 93 quilômetros da Rodovia PA-254 interliga os municípios da Calha Norte, no trecho do Rio Mamiá/Cipoal (km 41,70)/Onças (km 93). Com o serviço, que contará com investimento estadual superior a R$ 1,3 milhão, moradores de Óbidos, Terra Santa, Oriximiná, Alenquer, Prainha e Monte Alegre, no oeste do Pará, serão favorecidos.

Quanto à reforma das pontes, que, no total, somarão quase 4km, cinco delas beneficiarão as pontes localizadas no trecho do Rio Capim ao Alto Acará, sobre os Rios Cuchui A (com 90m), Cuchui B (com 70m) e Rio Pequeno (com 50m), além das que atravessam os Igarapés Jaboti Maior (com 12m) e Açu (com 25m). O investimento estadual para o trecho supera os R$ 400 mil.

Outro trecho contemplado, na mesma rodovia estadual, contará com investimento de mais de R$ 211 mil para a reforma de seis pontes em madeira de lei no trecho Rio Capim ao Alto Acará, sobre o Rio Tomé Açu (com 26m) e os igarapés Timboteua (com 25m), Querosene, Serra Pequena, Bananal e Toca da Onça, cada um destes com 15m

