Obras na PA-154 serão concluídas neste semestre, diz Governo do Estado

Único acesso terrestre para o município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, a PA-154 passa por por obras de pavimentação e sinalização. O valor da revitalização é de R$45 milhões, equivalentes ao asfaltamento de 42 quilômetros da via principal da rodovia – do Porto Camará à Salvaterra que já foi concluída – e 10 quilômetros no trecho secundário – do Porto Camará à Cachoeira do Arari, que recebe asfalto pela primeira vez. De acordo com o Governo do Estado, a obra deve se entregue ainda neste semestre.

A rodovia faz parte do roteiro turístico da região, com forte tradição na produção de búfalos e de queijo do Marajó. Recentemente, o local passou a ter forte investimento na área de rizicultura, onde a produção de arroz se tornou mais um agregado de produção contribuindo para a geração de emprego e renda da população.

Para o secretário estadual de transportes, Kleber Menezes, a importância da obra vai além do fomento à diversidade da atividade econômica ou o desenvolvimento do turismo local. “O mais importante dessa via é o resgate da cidadania. Com toda atividade econômica que ela possa gerar, nada se compara à possibilidade de aproximar os paraenses com uma Rodovia pavimentada, segura, mais acessível, atendendo os cidadãos tanto na área de lazer, como também ao atendimento médico, ao acesso de serviços de segurança e educação”, afirmou.

