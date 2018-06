Observatório Sismológico aponta mais um tremor de terra em Juara MT

Em 2017 mais de 40 tremores foram registrados em Mato Grosso só em Juara foram 4 no ano (Foto:Divulgação) – Observatório Sismológico aponta mais um tremor de terra no Nortão

O tremor de terra com magnitude de 2º graus na escala Richter (que serve como parâmetro para dimensionar abalos sísmicos) ocorreu na região de Juara (300 quilômetros de Sinop), no último dia 23, por volta das 13h. As informações foram confirmadas através do portal do Observatório Sismológicos (Obsis) da Universidade Nacional de Brasília (UNB). Não foi informado se o tremor chegou a ser sentido por moradores e se houve algum dano nas residências.

Em março desse ano, três tremores de terra também foram registrados em Mato Grosso. O último fenômeno ocorreu em Porto dos Gaúchos e teve magnitude de 2.2 graus. No mesmo dia, outro tremor de magnitude 1.9 grau, foi registrado em Salto do Céu. Pouco antes, um outro foi registrado pela instituição, em Chapada dos Guimarães. Este teve magnitude 2.6 graus na escala Richter.

Porto dos Gaúchos é um dos municípios mais atingidos por abalos sísmicos no Estado. Apenas em agosto do ano passado, o observatório registrou quatro tremores no município, com magnitudes que variaram de 2,2 a 2,7 graus na Escala Richter. Até agora, a UnB contabiliza 835 eventos ao longo dos anos em Porto dos Gaúchos. O maior deles ocorreu 31 de dezembro de 1955 e atingiu 6,2 graus.

Conforme Só Notícias já informou, em janeiro deste ano, um tremor de terra de 3,5 graus de magnitude ocorreu em Rondonópolis. O primeiro abalo ocorreu há 76 anos. De acordo com o histórico do Observatório Sismológico, chegou aos 4,4 de magnitude e foi o mais forte já registrado no município.

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero

