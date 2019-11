Oeste do Pará terá nova interrupção em telecomunicações

Recadastramento poderá ser feito diretamente com a operadora (Heloá Canali / O Liberal)

Em Nota encaminhada nesta terça-feira (26), durante a noite, a Eletronorte informou sobre a interrupção dos serviços de telecomunicações ocorridos hoje e a necessidade de nova suspensão nesta quarta-feira (27) na região Oeste do Estado do Pará.

“A Eletronorte informa à população da região oeste do Pará que a interrupção dos serviços de telecomunicações no trecho Rurópolis/Tapajós nesta terça-feira (26), entre as 9h27 e 12h05, foi causada pela necessidade de intervenção na rede ótica de telecomunicações. A Empresa informa ainda que nesta quarta-feira (27), no período das 7h às 10h, também será necessária a interrupção no fornecimento. Essas melhorias têm o objetivo de aumentar a qualidade e a confiabilidade dos serviços de telecomunicações. Em caso de dúvidas, mande um e-mail para comunicacao@eletronorte.gov.br”.

Já o Governo do Estado informou, nesta terça, em nota que “a Eletronorte, em caráter de urgência, realizou manutenção em seu cabo de transmissão entre Rurópolis e Santarém hoje, fazendo com que as fibras ópticas da Prodepa e de outras operadoras de telefonia móvel, que utilizam esta estrutura, tivessem interrompidas a sua transmissão de dados”.

“Uma nova interrupção no fornecimento de internet na região oeste do Pará deve ocorrer ainda na manhã desta quarta-feira (27), provavelmente entre 7h e 10h, causando transtornos em órgãos públicos e bancos da região. A Prodepa lamenta as ocorrências, que estão fora de seu controle operacional”, foi colocado na nota divulgada pelo Governo.

