Oferta de ações do Banco do Brasil movimenta R$5,8 bi

A oferta contempla 132.506.737 ações, tendo como acionistas vendedores o próprio banco (64.000.000 ações) e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS (68.506.737 ações).

O Banco do Brasil precificou na véspera oferta secundária de ações a 44,05 reais por papel, em operação que movimentou 5,8 bilhões de reais, de acordo com documento disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (18).

