Oferta falsa da Turma da Mônica busca crianças como alvo

As crianças são o alvo do novo golpe que circula no WhatsApp. A falsa promoção usa imagens e o nome da Turma da Mônica, para fazer com que jovens compartilhem dados, como cartão de crédito e afins, por meio de uma técnica conhecida como “phishing”.

A falsa promoção traz os personagens do gibi infantil com a mensagem “A Turma da Mônica está procurando um novo amiguinho”. Na sequência, informa como “fazer parte da turminha”, dando instruções para o alvo do golpe informar o número do cartão de crédito “da mamãe”, além da data de validade e o código de segurança.

A Maurício de Sousa Produções emitiu, na última sexta (30), uma nota de esclarecimento sobre o golpe envolvendo personagens da Turma da Mônica, negando que a promoção seja real.

A Polícia Federal afirmou que, a princípio, não recebeu reclamações específicas sobre o golpe da Turma da Mônica, mas alertou para que os pais procurem evitar que crianças tenham conhecimento de informações pessoais como as pedidas na imagem, e também evitar deixar cartões de crédito em locais de fácil acesso.

Phishing – É uma maneira desonesta que cibercriminosos usam para enganar pessoas, fazendo com que elas revelem informações pessoais, como senhas de cartão de crédito, CPF e número de contas bancárias. Eles fazem isso enviando e-mails falsos ou direcionando você a websites falsos.

