Oficial de Justiça tem a casa invadida por assaltantes e é baleado em Castanhal, no PA

Um oficial da Justiça do Pará foi baleado e roubado no distrito de Apeú, em Castanhal, no nordeste do estado. O caso foi registrado nesta terça-feira (10) na delegacia do município. Este seria o segundo atentado contra o oficial, segundo o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará (Sindojus-PA). O estado de saúde dele não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teve a casa invadida por, ao menos, dois suspeitos, que levaram um envelope com dinheiro. A Polícia ainda investiga o caso e informou que ainda não há muitos detalhes.

Em nota, o Sindojus informou que presta apoio aos familiares do oficial e afirmou que suspeita que os envolvidos podem pertencer à mesma quadrilha que praticou o primeiro atentado, ocorrido há dois anos.

O Sindojus disse, ainda, que deve encaminhar um ofício ao Tribunal de Justiça do Pará solicitando providências e que a vítima seja incluída em programa de proteção.

Por G1 PA — Belém

