Oficinas da Fundação Cultural do Pará estão com inscrições abertas

São mais de 100 opções de cursos de arte que serão realizados nas Oficinas Curro Velho e na Casa da Linguagem.

Começou nesta segunda-feira (04) as inscrições para as oficinas de setembro da Fundação Cultural do Pará (FCP), no bairro do Telégrafo, em Belém. São mais de 100 opções de cursos de arte que serão realizados nas Oficinas Curro Velho e na Casa da Linguagem. Entre os cursos ofertados estão: pintura em tela para crianças, serigrafia, desenho básico, percussão, violão, teatro, jogos de encenação, laboratório de artes cênicas, danças urbanas e informática básica.

As oficinas são gratuitas para os alunos da rede pública de ensino (fundamental e médio) e para os demais é cobrada uma taxa única de 20 reais no ato da inscrição. As inscrições seguem até o dia 18 de setembro, data que marca o início da realização das oficinas.

As aulas serão realizadas diariamente de segunda a sexta-feira, com turmas no horário da manhã e tarde.

Serviço:

Oficinas Curro Velho e Casa da Linguagem

Inscrições: de 4 a 18 de setembro de 2017

Realização: de 18 de setembro a 6 de outubro de 2017

Oficinas Curro Velho: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo – Telefone: 3323-0049

Casa da Linguagem: Avenida Nazaré, 31 – Nazaré – Telefone: 3323-0300

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

