Oitenta respiradores enviados pelo Ministério da Saúde chegam ao Pará

Outros 40 devem chegar no domingo, segundo o governo. Dez deles foram recuperados pelo Senai.

O governo do Pará anunciou a chegada de 80 respiradores ao Pará nesta sexta. Outros 40 devem chegar no domingo, segundo o governo.

Os equipamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde, sendo que dez foram recuperados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Com os respiradores, o número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) chega a 520 no estado, segundo o governo.

Ainda de acordo com o governo, 44 respiradores ficam no hospital de campanha do Hangar, em Belém, e outros 86 devem reforçar atendimento a pacientes graves da Covid-19 no interior. Serão 27 para Capanema, 19 para Marabá, cinco para Tucuruí, 11 para Abaetetuba, dois para Altamira, 18 para Santarém e quatro para Breves.

O governador Helder Barbalho (MDB) informou que os respiradores devem ser utilizados junto aos outros equipamentos comprados junto aos respiradores da China, que foram devolvidos.

“Já temos monitores paramétricos, com as bombas de infusão e toda a estrutura para atender a região metropolitana de Belém e reforçar a estrutura no interior. Estamos mandando novos leitos de UTI para a região sul e sudeste, para a região Xingu e Tapajós, baixo Amazonas, baixo Tocantins, região nordeste e o Marajó”, disse.

