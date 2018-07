Oito aeronaves foram apreendidas com mais de 2,5 toneladas de drogas neste ano em MT

Avião com 150 kg de maconha faz pouso forçado em fazenda, piloto alega que foi sequestrado e é preso em Jaciara (Foto: Polícia Militar de MT)

Somente nesta semana foram duas grandes apreensões em Jaciara e em Pontes e Lacerda.

Oito aeronaves foram apreendidas carregadas com entorpecente entre os meses de janeiro a julho deste ano em ações policiais contra o tráfico internacional de drogas em Mato Grosso.

As apreensões resultaram em mais de 2,5 toneladas de diversos tipos de droga.

Somente nesta semana foram duas grandes apreensões.

Na segunda-feira (16), um dominicano e um boliviano foram presos com 340 kg de droga depois de fazerem um pouso forçado na zona rural de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a droga avaliada em R$ 5 milhões era trazida da Bolívia.

Avelino Astácio Santana, de 59 anos, nacional da República Dominicana, e o boliviano José Arias Aguirre, de 47 anos, devem responder por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.

As diligências em busca da aeronave começaram após boatos da suposta queda do avião a cerca de 60 km da zona urbana do município.

Os policiais foram até o local indicado e encontraram a aeronave de pequeno porte abandonada. O avião tinha a bandeira da Bolívia pintada. Sete sacos com cocaína, foram encontrados.

Os policiais encontraram seis malas com 132 tabletes que, segundo o piloto, seria maconha (Foto: Polícia Militar de MT)

Outro caso, dessa vez na terça-feira (17), resultou na apreensão de um avião carregado de maconha. A aeronave fez um pouso forçado em uma fazenda na região de Jaciara, a 142 km de Cuiabá.

Segundo informações da Polícia Militar, o piloto e um passageiro estavam na aeronave. Houve tiroteio entre os suspeitos e o piloto acabou detido. Dentro da aeronave os policiais encontraram 132 tabletes de maconha guardados em várias mochilas. A carga ultrapassou 150 kg de maconha.

Em junho deste ano, uma aeronave que transportava aproximadamente 420 kg de cloridrato de cocaína proveniente da Bolívia foi apreendida pela polícia após pousar em uma pista clandestina em Denise, a 208 km de Cuiabá.

Segundo a polícia, o piloto abasteceria a aeronave no local antes de seguir com a droga para o Porto de Santos (SP). Na sequência, a droga seguiria para a Europa. Um suspeito foi baleado e morreu nessa situação.

