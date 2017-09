Oito detentos fogem do Complexo Penitenciário de Americano em santa izabel do pará

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a fuga ocorreu por volta das 4h. Os detentos estavam custodiados na cela 09, do bloco B, e fugiram pela janela de ventilação da cela, pulando o muro de segurança e seguindo em direção a área de mata da unidade prisional.

You May Also Like