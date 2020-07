Oito municípios do Pará não têm mortes por coronavírus

recuperadas do coronavírus. | Marcelo Seabra/Agência Pará

Profissionais do Hospital Abelardo Santos comemoram mais uma vitória contra o vírus. O Estado já ultrapassou a marca de 90 mil pessoas recuperadas do coronavírus.

O Estado do Pará já contabiliza 105.853 infectados pela Covid-19. Todos os 144 municípios paraenses registram casos, mas em 8 cidades não há registros confirmados de mortes provocadas pelo novo coronavírus, que é o caso de Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Cachoeira do Piriá, Floresta do Araguaia, Curuá, Faro e Piçarra.

O total de casos se dá a partir da confirmação por meio de exame específico que detecta a doença. Em contrapartida, já são 90.860 pessoas recuperadas. As vítimas de complicações da doença provocada pelo novo coronavírus chegam à marca de 4.690. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado em boletim às 18h de ontem (30).

Entre os municípios com mais casos registrados, Belém lidera o ranking das cidades paraenses com maior número de casos confirmados: 19.498, 1.905 mortes pela doença e uma taxa de letalidade 9.77%. O município de Parauapebas registra 9.801 casos, 118 mortes e 1.2% de taxa de letalidade de 1.2%. Ananindeua, ao lado da capital, registra 4.288 casos, 331 mortes e taxa de letalidade de 7.72%. Em seguida vem Marabá com 3.841 casos, 138 mortes e 3.59% com taxa de letalidade. A cidade de Cametá registra 3.542 casos, 75 mortes e 2.12% de letalidade. Santarém contabiliza 3.251 casos, 172 mortes e 5.29% de letalidade. Na cidade de Itaituba, são 2.502 confirmações, 42 mortes e 1.68% de letalidade. O município de Abaetetuba está com 2.316 casos, 99 mortes e a taxa de letalidade é de 4.27%. Na cidade de Canaã dos Carajás foram registrados 2.142 casos de Covid-19, 26 mortes e uma taxa letal de 1.21%.

INTERIOR

De acordo com a Secretaria, nos últimos 7 dias, foram registrados 170 novos casos de Covid-19 no Estado e 17 mortes. Também há 2.477 cadastrados que ocorreram em períodos anteriores e 23 óbitos. Esses novos casos surgiram no interior paraense, principalmente nas regiões do Xingu, Araguaia e Marajó Ocidental. Na Região Metropolitana de Belém, os números estão cada vez menores, pois de 170 novos casos ao longo da última semana, somente 14 foram identificados na região que envolve a capital paraense até o município de Castanhal.

Criança de 1 ano e cinco meses vence a Covid-19 em Altamira

No que se refere à ocupação de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 sob gestão estadual, o quadro é estável. A taxa de leitos clínicos é de 41.69% ocupados e 66.38% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), para casos mais graves de síndrome respiratória aguda.

Idade

Ainda segundo o levantamento da Sespa, a maioria das pessoas que adoeceu ou que permanece com o vírus, está na faixa etária de 30 a 59 anos. Por outro lado, as principais vítimas fatais possuem acima de 50 anos. E entre todos os casos confirmados, 51% são do sexo feminino e 49%

Por: Michelle Daniel

