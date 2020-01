Oito pessoas foram presas pela PRF por dirigirem alcoolizadas no Pará

(Foto:Divulgação / Nucom PRF-PA) – Seis dos acusados conduziam motocicletas e os outros dois guiavam carros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado do Pará realizou no último fim de semana a prisão de oito condutores que dirigiam alcoolizados.

Das oito prisões, uma ocorreu em Benevides, duas em Castanhal, uma em Santa Maria do Pará, três em Dom Eliseu e uma em Marabá. Durante os flagrantes, seis dos acusados conduziam motocicletas, enquanto que os outros dois dirigiam carros.

Todos os condutores autuados foram abordados durante fiscalização da PRF e convidados a realizarem o teste do etilômetro, aparelho popularmente chamado de bafômetro, que indica o uso de álcool através da análise do ar expelido pelos pulmões. Seis das oito prisões foram efetuadas baseadas nos resultados dos equipamentos, que variaram de 0,49 a 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, e as outras duas foram baseadas em sinais que indicavam alteração da capacidade psicomotora dos condutores, uma vez que esses se recusaram a realizar o teste eletrônico.

Todos os autuados responderão pelo artigo 306 da Lei 9.503/97 e poderão receber detenção de até 3 anos.

