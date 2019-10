Olimpíada de Matemática faz provas com 1,3 milhão de alunos nesta terça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A OBMEP Nível A tem como objetivo estimular o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, identificar jovens talentos e promover inclusão social. A competição tem apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

Os alunos terão uma hora e 30 minutos para responder a 15 questões discursivas. O conteúdo da prova segue os Parâmetros Curriculares Nacionais para alunos de 4º e 5º anos do Fundamental. As questões privilegiam o raciocínio lógico e a criatividade.

