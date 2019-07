OMS alerta para estagnação na taxa de vacinação internacional; 20 milhões de crianças não estão imunizadas

Brasil tem programa de vacinação estruturado pelo SUS — Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Cobertura no mundo é de 86%, sendo que o ideal seria 95% para prevenção de novos surtos epidêmicos.

Entre as 135 milhões de crianças que nascem a cada ano no mundo, cerca de 20 milhões não recebem as vacinas essenciais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa é umas razões da estagnação da taxa de imunização internacional: 86%, dado divulgado nesta segunda-feira (15).

A organização alerta que essa cobertura vacinal não é suficiente para prevenir surtos epidêmicos, sendo que a taxa requerida é de 95%. Um dos casos apontados como exemplo é o retorno do sarampo, doença altamente contagiosa que em 2017 matou 110 mil pessoas.

“Este é um alerta de que não podemos continuar assim. Precisamos renovar o compromisso para garantir que todos sejam vacinados a tempo”, declarou a diretora do Departamento de Imunização da OMS, Kate O’Brien.

O déficit de imunização não é um problema exclusivo dos países pobres. A OMS alerta que países mais ricos também têm comunidades e coletivos com níveis completamente insuficientes de vacinação. Mesmo assim, O’Brien disse que a principal razão da baixa taxa de imunização é a falta de acesso nas periferias e em bairros marginalizados.

Além disso, movimentos antivacinação têm um papel secundário – vários países que tinham alcançado altos níveis de imunização tiveram retrocessos. No Brasil, por exemplo, a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo caiu de 99% para 84% nos últimos anos

Por Agência EFE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...