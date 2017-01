OMS alerta que surto de febre amarela deve se espalhar

A via mais comum de transmissão da febre amarela no Brasil é por meio de mosquitos de silvestres, mas é possível que a doença seja transmitida também pelo inseto transmissor de arboviroses (dengue, zika e chikungunya), o Aedes aegypti, como ocorreu em 1942.

A febre amarela já chegou em seis estados do país: há casos confirmados ou suspeitas em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. São 107 mortes suspeitas, 555 casos notificados e 87 confirmados. E a situação deve piorar, na previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS).

You May Also Like