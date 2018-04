Onça carrega sucuri viva na boca em pousada no Pantanal de MT; veja vídeo

As imagens foram gravadas numa pousada, na região de Porto Jofre, no dia 29 de março. Vídeo foi feito com câmera com sensores de movimento acopladas em árvores.

Onça carrega sucuri na boca no Pantanal de MT

Um vídeo gravado no Pantanal Mato-grossense flagrou uma cena da vida selvagem no bioma: uma onça carrega uma sucuri viva na boca dentro da floresta. A cena é rara de ser vista e filmada. As imagens foram gravadas numa pousada, na região de Porto Jofre, no dia 29 de março, e postadas nas redes sociais.

As imagens noturnas foram feitas com câmeras com sensores de movimento acopladas em árvores no meio da floresta, a cerca de 300 metros da pousada.

As cenas raras enchem o proprietário do estabelecimento, Ailton Lara, que também é gestor ambiental e guia de turismo, de entusiasmo.

“É como ganhar na loteria, fico muito contente. Essas cenas são raríssimas de serem vistas na natureza. Conseguimos ver onças-pintadas, onças-pardas, antas e outros animais”, disse.

As câmeras que flagram a vida selvagem são investimentos do próprio estabelecimento. De acordo com Ailton, cada equipamento custa 2 mil dólares.

As imagens, segundo ele, são usadas para entreter os clientes da pousada, majoritariamente estrangeiros.

“Eles gostam dos vídeos. Quando falamos que os animais passeiam por aqui e comem isso ou aquilo, eles duvidam e nós mostramos os vídeos”, contou.

A cobra levada pela onça é uma presa e seria devorada, em seguida. O réptil tinha em média 3 metros de comprimento e, ao final do vídeo, mexe o rabo.

Segundo Ailton, é comum os felinos se alimentarem de jacarés e cobras no Pantanal.

Por André Souza, G1 MT

