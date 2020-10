Onça morre atropelada por carreta em rodovia no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com os militares, foi usado o cambão laçador para fazer a captura do animal com segurança, além de outros procedimentos necessários. Depois de resgatado, sem ferimentos, o tamanduá foi levado até uma área de mata, onde foi solto.

Em outra ocorrência envolvendo animal, conforme Só Notícias já informou, um tamanduá-mirim foi capturado, na semana passada, pelo Corpo de Bombeiros em cima do muro de uma residência no bairro Jardim Guaraná, em Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop).

A versão apurada é que uma carreta estava saindo do estacionamento do posto, quando entrou na rodovia e atingiu o animal. Não foi informado sexo da onça nem idade média.

You May Also Like