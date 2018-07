Onça-pintada é atropelada por caminhonete e morre em rodovia de MT

Animal foi encontrado morto às margens da MT-242 próximo ao município de Nova Ubiratã. O condutor do veículo que atropelou o animal não ficou no local e não foi identificado.

Uma onça-pintada morreu atropelada na MT-242 próximo ao município de Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá. O animal foi encontrado morto no sábado (14) por funcionários da concessionária que administra a rodovia.

O acidente foi registrado no km 102 daquela rodovia. O condutor do veículo que atropelou o animal não ficou no local e não foi identificado.

Segundo o coordenador de vias Wagner Lisboa, seguindo o procedimento padrão, o corpo da onça foi retirado do local e enterrado.

O número de acidentes envolvendo animais silvestres na região é alto, segundo Wagner. “Temos que deixar o alerta para os motoristas que trafegam por ali. Eles precisam ter mais atenção”, afirmou.

