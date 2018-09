Onça preta é resgatada em condomínio residencial em Belém

Equipes do Ibama e do Batalhão da Polícia Ambiental realizaram a captura do animal nesta terça-feira, 4. Ele foi levado para o Museu Emílio Goeldi para exames.

Onça preta é resgatada em residencial em Belém. (Foto: Reprodução / BPA)

Equipes do Ibama e do Batalhão de Polícia Ambiental realizaram o resgate da onça preta encontrada nesta terça-feira (4) em um condomínio residencial em Outeiro, no distrito de Belém. A onça preta foi filmada na noite de segunda-feira (3) por um morador de um condomínio. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com o Ibama, o animal foi capturado com o uso de um tranquilizante. Depois foi transportado para o Museu Emílio Goeldi, onde passará por exames para saber se ele era de cativeiro ou silvestre. Após a avaliação será verificado se será preciso que o animal passe por um processo de reabilitação ou não.

Segundo o Emílio Goeldi, o animal chegou por volta de 14h30 ao Parque Zoobotânico, levado pelo Ibama e pelo Batalhão de Polícia Ambiental. A espécie ainda não foi identificada, mas trata-se de uma onça pintada preta macho.

De acordo com Antônio Messias Costa, veterinário do Museu Goeldi, o animal chegou em bom estado aparente, ainda que estivesse um pouco sedado. Os primeiros cuidados foram colocá-lo em local tranquilo.

Por estar anestesiado, o animal ainda não foi alimentado. O que está sendo feita é a sua hidratação via oral. Apenas nesta quarta-feira (5), quando os efeitos da sedação passarem, a equipe de veterinária irá fazer uma melhor avaliação.

Entre as medidas tomadas nesta quarta-feira (5), estiveram a coleta de fezes para exames parasitológicos e o começo de uma alimentação bastante leve e em pequena quantidade.

O destino do animal será definido pelos órgãos ambientais responsáveis.

Por G1 PA, Belém

