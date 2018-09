Onça preta encontrada em Icoaraci é transferida para área protegida no sudoeste do Pará

Onça preta é resgatada em residencial em Belém. — Foto: Reprodução / BPA

A onça, que tem cerca de dois anos e meio, será rastreada pelos próximos três anos.

Após o resgate de uma onça preta no distrito de Icoaraci no dia 4 de setembro, o animal voltou ao seu habitat. Funcionários do Instituto do Meio Ambiente (Ibama), foi responsável pela soltura. A onça foi levada para uma área de protegida no sudoeste do Pará.

Foram 13 dias sob cuidados da equipe veterinária do Museu Emílio Goeldi (MPEG), em Belém. A onça, que tem cerca de dois anos e meio, será rastreada pelos próximos três anos.

“Após análises, determinamos uma unidade de conservação federal coo local adequado para recebê-la. O rádio-colar transmite o posicionamento dela via satélite. Até o momento, está saudável e se deslocando bem. Acompanhamos as informações por meio de aplicativo”, disse o analista ambiental do Ibama, Alex Lacerda.

No período em ficou no Museu Goeldi, além de exames parasitológicos, a onça foi constantemente monitorada, recebendo alimentação e hidratação adequadas. A técnica do Parque Zoobotânico avaliou também o comportamento do animal.

Por:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...