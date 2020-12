Onça suçuarana que havia fugido de zoológico de Santarém é recapturada

Equipe que participou das buscas à onça suçuarana — Foto: Semma/Divulgação

Animal estava fora da jaula desde segunda-feira (14). O felino foi resgatado na mata que faz parte do zoológico, sem ferimentos

A onça suçuarana que havia fugido do Zoológico de Santarém, no oeste paraense, foi recapturada na tarde desta terça-feira (15) na área de mata do bairro Matinha. O animal estava desaparecido desde segunda (14) quando conseguiu sair enquanto os cuidadores limpavam a jaula.

Em nota, o ZooUnama informou que o felino foi resgatado na mata que faz parte do zoológico, sem ferimentos e agora deve ser avaliado por biólogos. Nenhuma outra intercorrência foi registrada.

Funcionários do zoológico, Polícia Ambiental e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) participaram da força-tarefa que foi montada para encontrar “Zoinho”, nome carinhoso do felino. Esse animal é um macho adulto, com cerca de 9 anos de idade, e que foi resgatado em Oriximiná, junto com um irmão.

Animal foi recapturado na área de mata no bairro Matinha, em Santarém — Foto: Semma/Divulgação

Durante o tempo em que esteve desaparecido, a orientação era que os moradores dos arredores do zoológico permanecessem em casa e se avistassem a onça que acionassem os órgãos ambientais.

