Onças são levadas em avião da FAB até região próximo a Alta Floresta para serem soltas

(Foto:Divulgação) – As duas onças-pintadas fêmeas criadas em cativeiro foram levadas por um helicóptero da Força Área Brasileira (FAB), até uma reserva às margens do rio São Benedito, em Jacareacanga, no Pará, localizada a cerca de 60 quilômetros da cidade de Alta Floresta. Elas foram colocadas em um cercado especial para adaptação e devem ser soltas no próximo ano.

A história foi contada pela equipe do Fantástico, ontem à noite. Para levar os animais até o local, em plena selva amazônica, foi montada uma megaoperação que contou com mais de 12 horas e milhares de quilômetros viajados, além de dezenas de profissionais, avião Hércules da FAB, helicóptero e um caminhão.

Os animais foram entregues quando eram filhotes por um fazendeiro ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), há cerca de dois anos. Elas foram levadas à Brasília, passaram por tratamento e recuperação. Depois, foram encaminhadas para uma fazenda, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde permaneceram até serem levadas na área de mata no estado paraense.

Fonte: Redação Só Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...