Onda de assaltos preocupa moradores do Novo Progresso; Vídeo

Uma onda de assaltos tem preocupado moradores da cidade de Novo Progresso.(Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso)

Após três assaltos consecutivos em estabelecimento comerciais , Banco e pedestres moradores estão em alerta e clamam por segurança.

A ação frequente de bandidos tem despertado o medo e o receio nas pessoas de saírem de casa , comentam nas redes sociais. A dona de um estabelecimento comercial , que também foi alvo da ação de bandidos recentemente, contou que trabalha com medo, fomos assaltados na semana passada, ontem o comercio vizinho foi alvo dos bandidos, que chegaram de motocicleta e assaltaram o caixa da empresa e fugiram, esta cada dia mais inseguro,disse.

foram ao menos três assaltos nesta semana; Correspondente do Banco Bradesco, a panificadora Bom Sabor no Bairro Vista Alegre e uma senhora foi roubada na via publica, ladrões de motocicleta Pop de cor vermelha renderam a vitima tomaram celular e dinheiro.

Assalto ao Correspondente Bradesco

Dois homens com capacete na cabeça, adentraram ao estabelecimento comercial “Palácio das Noivas”, na avenida João Atilis, renderam os clientes,funcionários e os caixas, levaram dinheiro do banco, pertences e dinheiro dos clientes da empresa. A correspondente não divulgou o valor roubado, o Jornal Folha do Progresso conseguiu informação que ao menos R$:36 mil reais foram levado do correspondente, um cliente que pediu para não ser identificado, disse a reportagem que levaram todas as jóias que usava e dinheiro aproximando em torno de 35 mil reais, o restante dos clientes o valor não foi apurado. O Cliente ressalta ainda que seguiu os bandidos, “eram dois em uma motocicleta honda Titan de cor Preta, que nas proximidades do aeroporto onde – tem acesso a chácaras – os bandidos abandonaram a motocicleta e adentraram na mata”. A polícia chegou, mas nada pode fazer,informou. Assista ao Vídeo;

Assalto em via Publica

Os dois mais recente dos casos aconteceu na tarde desta Quinta-feira (05) por volta de 16h.

Segundo moradores, do bairro Juscelandia uma idosa foi rendida por dois criminosos armados em uma motocicleta Pop de cor vermelha, de acordo com a vitima,os bandidos, que agiram de forma agressiva, levaram todos os pertences da vítima, inclusive o celular.

Assalto na Padaria

Na mesma um assaltante entrou na panificadora Bom SAbor no Bairro Bela Vista, e roubou dinheiro do caixa. É assustador a quantidade de assaltos que acontecem por aqui. E quase não vemos viaturas passando. Precisamos urgente de mais policiamento na região.”disse um morador que não quis se identificar.

Medo

Assustados, os residentes contaram que o medo de sair, principalmente a noite, é algo que se tornou inevitável. Um comerciante vitima de assalto no correspondente Bradesco, lamenta a falta de segurança, nossa cidade muito boa, mas com esta onda de assalto, mostra que falta ação de nossa autoridades, as viaturas o policiamento extensivo deveria estará no comercio fazendo esta segurança, esta difícil, lamentável,concluiu.

Outros casos – Não foi a primeira vez que bandidos assaltam bancos,casas de loterias,comercio,residências, em sua maioria desaparecem , o dinheiro não é recuperado e os bandidos continuam soltos.

As Imagens da câmera de segurança ,auxiliam a policia , na identificação dos acusados, muitos não são identificados.

Policia Civil

Segundo o Delegado Conrado responsável pelas investigações , a policia tem dificuldade de identificar os assaltantes, que eles agem rápido e são bem espertos, usam capacetes fechados e bones,dificultando serem reconhecidos. A suspeita que trabalham para facções da cidade e são de outras cidades, chamados para assaltarem aqui,disse. Conrado acredita que são gente do Mato Grosso que vem assaltar aqui em Novo Progresso, é preciso melhorar o policiamento na rua para prender estes meliantes,concluiu.

Fonte:Adecio Piran Para Jornal Folha do Progresso.

