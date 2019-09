Onda de suicídios deixa Novo Progresso em alerta: Mais uma jovem é encontrada morta

Imagem: Redes Sociais/- Uma onda de suicídios tem deixado Novo Progresso e região em alerta. Em menos de uma semana, dois casos consumados e uma tentativa seguida de morte foram registrados na cidade.

O caso mais recente ocorreu na manhã desta terça-feira (24) , quando um jovem de 25 anos, identificado como “Gessyca Mônika Barbosa Pereira”, funcionária do Instituto Edson Royer cometeu suicídio em sua casa em Novo Progresso! “Em seu perfil no Facebook estava com relacionamento estável”.

Conforme foi apurado pelo jornal Folha do Progresso, pela forma como o corpo foi encontrado, a hipótese mais cogitada é de que Gessica tenha tirado a própria vida ainda na noite de segunda e somente foi encontrada na manhã desta terça-feira(24). Ainda não sabemos a causa e se estava tratando por depressão.

Conforme seu perfil em uma rede social, a vítima trabalhava no Instituto Edson Royer em Novo Progresso.

O velório de Gessyca esta marcado para inicio as 16h360mn na Igreja Adventista da Avenida Dr Isaías Antunes o sepultamento acontecerá as 18horas desta terça-feira (24) no cemitério local.

Outro caso consumado

Uma jovem de 34 anos, cometeu suicídio na tarde desta quinta-feira(19). Edna lutava contra a depressão e pensamentos suicidas. Foi encontrada enforcada na residência dos pais na comunidade de Nova Veneza [Sitio Canta Galo] , por volta das 13h30mn desta segunda (19).

Tentativa

A tentativa aconteceu no dia 06 de Setembro de 2019 no distrito de Castelo de Sonhos, ele foi transferido para Hospital Municipal de Novo Progresso , onde apresentou melhoras e foi conduzido para Hospital da cidade de Santarém onde teve morte cerebral.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, todos os casos serão investigados.

Valorização da vida

Para prevenir ocorrências de suicídios existe o Centro de Valorização da Vida (CVV). Fundado em São Paulo, em 1962, o CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato.

Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 188 (24h e sem custo de ligação) ou pelo site www.cvv.org.br, por do meio chat e-mail.

