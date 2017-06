ONG Rádio Margarida desenvolve ações do Programa Municípios Verdes em Novo Progresso

Atividades ocorreram neste domingo (11), na segunda-feira (12) e na terça-feira (13) em comunidades e na sede do município.

Objetivo das ações é conscientizar sobre as questões ambientais.

A Programação inclui ações culturais, ambientais e orientações.

A ONG Rádio Margarida esteve no município de Novo Progresso nos dias (11/12/13) aonde desempenharam ações educativas, abordando temas de relevância sobre o combate ao desmatamento ilegal e degradação ambiental, produção sustentável e benefícios do cadastro ambiental rural para o produtor.

A rádio Margarida em parceria com o Programa Municípios Verdes executa está campanha para a ação de mobilização e sensibilização com foco nos pactos locais contra o desmatamento ilegal zero, aonde se utiliza de linguagens artísticas e meios de comunicação social, tais como: teatro, teatro de bonecos, vídeo e áudio.

Em Novo Progresso o público prioritário foram os agricultores e pecuaristas, aonde foram feita apresentações na Feira do Produtores Rurais, no Assentamento Santa Julia, Assentamento Nova Fronteira e na Escola Municipal do distrito de Vila Isol.

A prefeitura Municipal de Novo Progresso através da Secretaria de Meio Ambiente, organizou estas apresentações junto com a secretaria de Agricultura, secretaria de educação, sindicatos e associações.

O intuito é informar aos pecuaristas e agricultores a importância do CAR e de não se fazer o desmatamento ilegal.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: ONG Rádio Margarida

