Ônibus bate em traseira de carreta na BR 163 em Novo Progresso

Na manhã deste domingo (04) , ônibus da empresa Ouro e Prata que saiu do Mato Grosso com destino a cidade de Santarém no Estado do Pará. (Fotos WhatsApp)



O Ônibus colidiu com a traseira de uma carreta carregada de soja, na rodovia BR 163 nas proximidades da cidade de Novo Progresso.

Segundo informações preliminares o ônibus colidiu na traseira de uma carreta que estava na rodovia tomada de buracos. O acidente aconteceu distante aproximadamente 10 km da cidade de Novo Progresso

Com o impacto, vários passageiros tiveram pequenos ferimentos.

O Jornal Folha do Progresso esta aguardando informações da empresa , para saber das reais causas do acidente.

Aguardem mais informações !

