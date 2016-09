Ônibus carregado com cigarros é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal -Ônibus tinha como destino Novo Progresso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Informações da PRF

O motorista ao ser indagado sobre a mercadoria disse que se tratava de encomenda, que seria entregue em Morais de Almeida, mas que desconhecia o conteúdo. A mercadoria juntamente com o motorista e o representante da empresa foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal para os devidos procedimentos, tendo em vista que o comércio de mercadorias proibida no Brasil é crime.

A abordagem aconteceu nas sexta–feira (09/09/2016) por volta das 20h30min, no km 991, em frente a Unidade Operacional 01 da PRF em Santarém, o veículo de placa: NSY 6205, Ônibus, da viação “ QUARESMA TRANSPORTE E TURISMO” , que seguia de Santarém com destino a Itaituba, ao realizar o procedimento de fiscalização foram encontradas cinco caixas de papelão com 50 caixas de cigarros cada. Cada caixa de cigarro continha 10 maços de cigarro, o que totaliza 2500 maços.

You May Also Like