Ônibus com 20 passageiros cai em ribanceira na Serra do Piquiatuba em Santarém

Passageiros de um ônibus que veio de Itaituba com destino à Santarém passaram por um susto na manhã desta quinta-feira, 25 de agosto. Por volta de 5h30, segundo os passageiros, o ônibus apresentou falha mecânica e caiu na ribanceira. Segundo o motorista, ele não sabe o que ocasionou o problema.

Durante o acidente, 20 passageiros estavam a bordo do ônibus da empresa Quaresma Turismo. Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e ajudaram no socorro aos passageiros. Durante o acidente não houve vitimas, apenas danos materiais.

De acordo com a Polícia Rodoviária, todos os procedimentos foram feitos no motorista, como o teste do bafômetro, para desvendar as causas do acidente. Porém, segundo a PRF, a causa mais provável é que o motorista tenha período o controle da direção, após o ônibus apresentar falha mecânica.

Outro acidente envolvendo um ônibus da empresa Quaresma Turismo aconteceu no mês de agosto de 2012. O ônibus saiu de Santarém com destino a Itaituba. O acidente foi registrado na madrugada de 23 de agosto de 2012, no quilômetro 32 da rodovia Transamazônica (BR-230), estrada que liga Itaituba a Santarém, na região sudoeste do estado. O ônibus caiu em uma ribanceira quando passava por uma ponte e pegou fogo. Na época, mais de duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o acidente, várias pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Itaituba. Já as vitimas fatais foram removidas por peritos do centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPC) para Santarém.

Por: Manoel Cardoso

Fonte: RG 15/O Impacto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...