Ônibus com funcionários da Vale tomba em Parauapebas

Um ônibus de uma empresa terceirizada da Vale tombou na manhã desta quinta-feira (8) na estrada Paulo Fonteles, que fica dentro da área de empresa, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Alguns funcionários acabaram feridos.

O ônibus estava voltando da área das minas de Carajás e levando trabalhadores para Parauapebas quando o acidente aconteceu. Algumas pessoas tiveram escoriações pelo corpo.

Em nota, a vale informou que todos os empregados passam bem e que, imediatamente, eles foram encaminhados para a medicina do trabalho da empresa, onde passaram por avaliação médica. Ainda de acordo com a empresa, as equipes de segurança do trabalho e empresarial foram acionadas e as causas do acidente estão sendo investigadas. A estrada permanece parcialmente interditada.

G1 PA

