Ônibus com mais de 60 estudantes repatriados vindos do Paraguai é barrado em estrada do Pará

Um ônibus com 62 universitários paraenses que estudam no Paraguai foi interceptado, na tarde de domingo (19), em uma barreira na PA-279, entre os municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã, sudeste do Pará.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, houve a suspensão das aulas no país Paraguai, e os estudantes conseguiram apoio para o repatriamento no Pará. O veículo saiu da cidade de Pedro Juan Caballero, com destino à Tucumã. Mas com o decreto do Governo do Estado que proíbe viagens durante o feriado, o ônibus foi barrado. Houve discussão entre o representante dos estudantes e a Polícia Militar, que não queria deixar o veículo seguir até o destino.

Após a chegada da imprensa e de autoridades da região, que pediram autorização do governo, o veículo foi liberado e os universitários foram levados para uma escola, onde devem ficar de quarentena por 14 dias, sob responsabilidade dos gestores municipais.

Segundo a Polícia Militar, nenhum dos universitários apresenta sintomas do Covid-19, mas eles devem ficar em isolamento no período.

Por G1 PA — Belém

20/04/2020 21h04

