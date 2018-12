Ônibus da Ouro e Prata assaltado na Transamazônica

Passageiros e motorista são feitos reféns durante assalto em ônibus -(Foto:Carlos Davidson/Divulgação)

Ação criminosa aconteceu no município de Uruará

Um ônibus da empresa Ouro e Prata foi assaltado na madrugada da última quinta-feira (27), na rodovia Transamazônica, no travessão do km 224, na primeira ponte, no município de Uruará, no oeste paraense. Os passageiros e o motorista do veículo foram feitos reféns pelos criminosos. Os bandidos fizeram o condutor do ônibus mudar a rota da viagem e retornar até o município de Placas. O ônibus havia saído do Terminal Rodoviário de Santarém ainda na quinta-feira.

Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens armados invadiram o ônibus e levaram os pertences pessoais e dinheiro dos passageiros e do motorista. Ninguém ficou ferido na ação criminosa. As vítimas relataram à polícia que, após o assalto, o bando fugiu em direção à Uruará. Nenhum dos criminosos foi reconhecido, já que utilizavam capacete e capuz. Segundo as vítimas, havia, também, um motociclista em uma moto branca dando apoio à fuga dos bandidos.

